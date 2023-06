Obtiene Facultad de Enfermería UAQ acreditación internacional

La Facultad de Enfermería (FEn) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y sus programas académicos que imparte: Licenciatura en Enfermería; en Fisioterapia; y en Educación Física y Ciencias del Deporte, obtuvieron por parte de Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA, por sus siglas en inglés) la acreditación internacional con una duración de cinco años.

Al respecto, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, señaló que dicha certificación permite a la Universidad, a la Facultad, a las licenciaturas y a cada una de las personas que las integran, tener la certeza de que cuentan con la competitividad para desempeñar su trabajo como profesionistas.

“Si se fortalece la Facultad se fortalece la Universidad y nuestro país, porque estamos egresando jóvenes de alto nivel y con alta capacidad de competitividad, pero también con compromiso social. Agradecemos a la Facultad el habernos mostrado que cuando se define una meta se puede”, destacó la rectora.

Por su parte, Judith Valeria Frías Becerril, directora de la FEn, enfatizó que la acreditación internacional a los programas educativos que imparte la Unidad Académica es primordial para la construcción de conocimientos, a través de los cuales, se fomenta la investigación, la creatividad y el desarrollo de los estudiantes.

“La Universidad y la Facultad seguimos comprometidas con egresar estudiantes con la mejor calidad educativa. Sin duda alguna, con la experiencia que vamos a tener con esta acreditación, la Facultad va a crecer mucho, sobre todo, en la calidad”, comentó.

Por su parte, Donato Vallín González, director General de GRANA, puntualizó que para llevar a cabo la evaluación de estos tres programas se realizó una revisión interna de cada uno, la selección de evaluadores externos, interacción por videoconferencias, así como la visita a las instalaciones y áreas de la Universidad.

Asimismo, detalló que el modelo GRANA consta de 10 rubros y a su vez 100 ítems, los cuales, se referencian a mil indicadores generacionales para asignar el valor de calidad, conocimiento, pertinencia, innovación y residencia. Cada uno de los ítems es calificado en escala de 0 a 10, siendo este último el promedio máximo y, cuando este es mayor a ocho, el programa es acreditado con una temporalidad de cinco años.

“Las conclusiones a las que llegaron tanto los Comités Evaluadores Externos como la Comisión Evaluadora de Ciencias de la Salud, es que estos tres programas están en dicha condición al obtener un promedio mayor a ocho, en este sentido, tendrá cinco años de duración su acreditación internacional, iniciando en junio de 2023 y concluyendo el 2 de junio de 2028”, refirió.

De igual forma, indicó que, en los dictámenes entregados, también consideraron el otorgar un reconocimiento a la FEn por tener acreditados sus programas académicos.

“Hemos decidido entregarle una acreditación a esta Facultad relacionada con sus tres licenciaturas que ofrece a la sociedad de Querétaro y que concluye también en 2028. En virtud de ello, felicitamos desde GRANA a esta gran comunidad universitaria”, destacó Vallín González.

Durante la ceremonia se entregaron constancias a las y los integrantes de los comités evaluadores externos de los programas académicos evaluados.