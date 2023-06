Alrededor de 300 fraccionamientos que no han efectuado la entrega-recepción

El alcalde del municipio de Querétaro, Luis Bernardo Guerrero, mencionó que en total se tienen aproximadamente 300 fraccionamientos que no han realizado el proceso de entrega-recepción, y por consecuencia, el ayuntamiento no puede invertir recursos públicos en estos lugares.

Por lo anterior, resaltó la iniciativa que se presentó en la Legislatura local sobre este tema, ya que establece “mecanismos” para que puedan existir garantías para que los dessrrolladores realicen el proceso de entrega-recepción.

Resaltó que son 51 fraccionamientos de los más de 300 mencionados, los que presentan un mayor rezago, por su gran cantidad de habitantes.

El alcalde detalló que al no ser entregados estos fraccionamientos al municipio, no pasan a ser bienes o servicios públicos, y por lo tanto, el desarrollador continúa siendo responsable de brindar mantenimiento a las vialidades correspondientes, áreas verdes, el alumbrado, entre otros servicios.

Aseguró que una vez que los desarrolladores venden los inmuebles, ya no tienen el “incentivo” para brindar el mantenimiento correspondiente.

“Si los desarrolladores no hacen esa entrega repecion, no pasan a ser bienes o servicios públicos, entonces el desarrollador sigue teniendo, bajo su patrimonio, su responsabilidad, las vialidades, las áreas verdes, el alumbrado; ya después de que vende, pues ya no tiene ningún incentivo para darle mantenimiento”, explicó Luis Nava.

Enfatizó que dentro de las exigencias de los ciudadanos está el que municipio pueda atender estas zonas.