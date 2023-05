El PAN tiene la fuerza para competir solo en las próximas elecciones: Luis Báez.

El diputado federal por Querétaro, José Luis Báez Guerrero, mencionó que “todo suma”, respecto a una posible coalición Va por México en Querétaro, sin embargo, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene fuerza propia para competir en la entidad queretana.

“Yo creo que todo suma, sin embargo, lo que yo siempre he dicho es que el PAN tiene aquí fuerza propia para competir solo, y no tengo duda de que si el PAN va solo es favorito, pero ante el contexto nacional, si logramos una coalición o replicar Va por México en Querétaro, me parece que está bien” declaró Luis Báez.

Sobre la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN que ya se dio en Coahuila y Estado de México, lugares en donde el partido tricolor es mayoría, expresó que está alianza puede ser un buen ejercicio de compensación.

Puntualizó que así como el PAN acompaña al PRI en Coahuila, el partido tricolor acompañaría a Acción Nacional en Querétaro.

Aseguró que los “hechos demuestran que podemos solos” en Querétaro, independientemente de los comentarios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los cuales dijo que el PAN no puede ser “soberbio” ya que es necesario hacer una coalición en la entidad queretana.