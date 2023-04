Nueve equipos de la Escudería PrepaTec en Mundial de Robóticakmhyj

Tras casi dos meses de emocionantes competencias entre estudiantes de nivel preparatoria que se llevaron a cabo en distintas sedes del país, se encuentran listos los equipos que representarán a México en el mundial de FIRST Robotics Competition 2023.

Este año, se registró una participación de más de 1,300 estudiantes de PrepaTec, divididos en 31 equipos; de los cuales, un total de nueve consiguieron su pase al mundial de robótica a desarrollarse del 19 al 22 de abril en Houston, Texas. Los equipos de PrepaTec que representarán a México en el mundial son:

– 4635 Botbusters de PrepaTec Eugenio Garza Sada

– 3478 LamBot de PrepaTec San Luis Potosí

– 6702 StingBots de PrepaTec Santa Anita

– 6348 HORUS de PrepaTec Colima

– 6647 VOLTEC de PrepaTec Eugenio Garza Lagüera

– 3527 Balam de PrepaTec Esmeralda

– 3526 Blue Ignition de PrepaTec Saltillo

– 4010 Nautilus de PrepaTec Ciudad de México

– 9280 High Altitude Robotics de PrepaTec Toluca

“Es un gusto para nosotros ver el entusiasmo con que las y los jóvenes participaron con sus robots en los regionales de Monterrey, Puebla y Laguna, y que ahora cumplirán otro de sus objetivos que es representar a nuestro país en el mundial de robótica”, expresó Crisantos Martínez, decano de PrepaTec.

Comentó que la robótica va más allá de fomentar un espíritu competitivo, sino que forma parte de un proceso de aprendizaje entre las y los estudiantes en el que desarrollan habilidades como el trabajo colaborativo, comunicación, creatividad, innovación, responsabilidad social y el pensamiento crítico, además de que se fomenta su interés por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro fundada por Dean Kamen en 1989, cuyo objetivo es despertar el interés de estudiantes de nivel preparatoria, por la ciencia y la tecnología, a través del reto de diseñar, construir y programar un robot competitivo de tamaño industrial capaz de cumplir con diferentes tareas.

De 2010 a 2020, la Escudería PrepaTec ha participado en 236 competencias nacionales e internacionales, logrado 59 clasificaciones al campeonato mundial, y conseguido 13 reconocimientos, entre los que se encuentran: tres Engineering Inspiration Award, cuatro Rookie All Star Award, dos Rookie Inspiration Award, dos Judges Award, un Team Spirit Award y un Safety Animation Award.

El mundial de FIRST Robotics Competition 2023 de robótica recibirá en total 20 equipos mexicanos de diversas instituciones educativas, de éstos 45% pertenecen a la Escudería de PrepaTec.