“No soy corcholata, yo soy serio”: Monreal

“No soy corcholata”, sostuvo el senador de Morena, Ricardo Monreal, quien de vista por Querétaro, sostuvo que él es una persona “seria”, lo que le da ventaja con respecto al resto de los candidatos que su partido ha posicionado como presidenciables.

“Les voy a ganar a las corcholatas porque yo no soy corcholata. No estoy en el dispendio y el derroche que ellos están empleando. Soy una gente seria y confío en mi capacidad y en mi talento para convencer a los mexicanos de que soy la mejor opción, la más preparada. Y en ese sentido también vamos a platicar con Mauricio Kuri”, reveló el senador.

En ese sentido, reafirmó su posición de que su partido realice unas elecciones primarias y que no sea el método de encuestas el que decida cuál de las cinco “corcholatas” será la elegida, pues significaría un piso, según él, ya de por sí disparejo por los recursos invertidos por Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, lanzando el dardo de que esta inversión podría ser con recursos públicos.

“Yo prefiero las lecciones primarias. Si hay una encuesta impuesta, que la cante y la levante el partido, yo no participaré porque están previamente consensuadas. No me han dicho, hay asientos de reglas, no hay piso parejo, una desventaja es enorme porque ellos están usando recursos, no sé si públicos, pero es visible los recursos en redes sociales y publicidad”, subrayó.

Por otra parte, destacó a Mauricio Kuri como uno de los candidatos presidenciales cuyo perfil es fuerte, sin embargo, aun así activó que únicamente “para competir, no para ganar”, pues solo “si Morena se divide se pone en riesgo su triunfo”.

“Es amigo mío, el gobernador, fuimos compañeros senadores y vamos a platicar brevemente de todo, como cantadas. Me encuentro en su estado y la cortesía política nunca debe olvidarse. Mauricio es un hombre que tienen carisma, está realizando un gobierno aceptable y creo su partido lo tiene controlado, aunque hay muchos competidores”, subrayó.