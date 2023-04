No se descarta regular empresas que operan globos aerostáticos en Querétaro: Guillermo Vega

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Vega, dijo que desconoce si actualmente existe una norma en Querétaro que regule el servicio de brindar paseos a través de globos aerostáticos, sin embargo, se analizará este tema para verificar si es posible realizar una norma al respecto.

“No tenemos algo basado, no es mal punto, vamos a revisarlo, la verdad es que no he entrado al estudio, pero sí vimos lo que pasó, fue en el Estado de México, no sé, tendríamos que revisar si tenemos competencia para regularlos” comentó Guillermo Vega.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Turismo, Leticia Rubio, comentó que actualmente se está legislando a nivel federal la regulación del espacio aéreo y, por lo tanto, se tendrá que esperar a analizar el dictamen final de esta reforma para saber si se puede trabajar este tema en el Congreso local del Estado de Querétaro.

“En este tema también tendríamos que revisar lo que el día de ayer se estuvo legislando a nivel federal, pues como bien recordemos, hubo varios cambios, sobre cómo regular todo el espacio aéreo, tendremos que revisar cómo queda esta reforma” declaró Leticia Rubio.

Concluyó Guillermo Vega que buscará en las normas queretanas si existe una regulación sobre este tema y en caso de encontrarla, verificar si es necesario modificarla.