Defiende Zapata Ley de Aguas

Señala que “Morena está confundiendo los temas” y defendió la ley asegurando que otros estados ya cuentan con legislaciones similares.

“El servicio de agua potable no se está privatizando”, sostuvo el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, Antonio Zapata Guerrero, al defender la aprobación de la llamada Ley de Aguas.

Asimismo, recriminó a miembros del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena el mantener este discurso y consideró que no tienen razón al sostener que comunidades no tendrán acceso al agua debido a que no será negocio para las concesionarias.

“El servicio de agua potable no se está privatizando. Decir que las comunidades no van a tener agua porque no es negocio es verdaderamente aberrante, porque la CEA en muchas comunidades está brindando el servicio y en otras, la misma comunidad opera la distribución de agua”, sostuvo el político del Partido Acción Nacional.

En ese sentido, consideró que “Morena está confundiendo los temas” y defendió la ley asegurando que otros estados ya cuentan con legislaciones similares. Además, destacó que el mismo presidente de la República evitó manifestarse en contra de esta ley durante la conferencia matutina de ayer.

Por otra parte, aseguró que la regulación de las concesiones es algo que ya estaba establecido en el Código Urbano, y destacó que sólo se trasladó el texto de este hacia la nueva ley.

“Es el desconocimiento que tienen del Código Urbano vigente, que tiene más de 22 años, en su artículo 401 establece que la CEA podrá concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales en términos de lo que disponía el código”, subrayó.

Al respecto, manifestó a los activistas que se han opuesto a la medida que “no tienen de qué preocuparse”, toda vez que se trasladó lo ya dispuesto en el Código Urbano a la Ley de Aguas para “dar certeza a las concesiones, clarificándolo”.