Estas son las marcas de mezcal que no cumplen con el contenido de alcohol, según la Profeco

EL titular de la Profeco dijo que la marca Gusano Rojo será retirada del mercado, pues aseguró que no es mezcal, a pesar de que en su etiqueta se lee “100% de agave” y “legitimo de Oaxaca”

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no todas las marcas de mezcal que han surgido en los últimos años han cumplido los criterios de certificación (NOM-070-SCFI-2016), por lo que algunas marcas serán retiradas del mercado.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó en una entrevista para Milenio TV que realizó un estudio de laboratorio a 36 marcas de mezcal, el cual se publicará en la Revista del Consumidor que saldrá en marzo próximo.

El texto que se publicará en la revista explica que hay tres tipos de mezcal: ancestral, artesanal e industrial, así como los principales agaves de los que se procesa. Este licor se obtiene por la destilación del corazón del agave, del cual existen muchos tipos y tardan en madurar entre seis y ocho años.

El funcionario detalló que la marca Gusano Rojo será retirada del mercado, pues aseguró que no es mezcal, a pesar de que en su etiqueta se lee “100% de agave” y “legitimo de Oaxaca”, estado que posee la denominación de origen (DOM) de la bebida.

“El más grave que detectamos, que incluso, a ese lo vamos a sacar del mercado, es un mezcal muy famoso que se llama Gusano Rojo. este no cumple con las especificaciones de la norma oficial para hacer mezcal. No es mezcal, casi es, pero no, porque no cumple con la norma. Este sí se pasaron de rosca”, dijo.

Añadió que ya iniciaron con los procedimientos contra ellos. Dicho procedimiento terminará en contra del Consejo Regulador del Mezcal (CRM) por haber dado la autorización de un producto que no cumple.

Además, se detectaron otras cuatro marcas daban menos contenido etílico que el declarado en la etiqueta: Mezcal Amarás, Mezcales de Leyenda, Mezcal 1903 y Mezcal Alacrán.

“Estos cuatro estaban dando menos contenido del que debían de dar. La botella señala el contenido, y no tiene eso, es hasta cinco por ciento menos, pero está por arriba de lo permitido como margen de error. A estos se les sancionará”, expuso.

De igual forma, se detectaron otras tres marcas donde la falla es todavía fue más grave en el volumen de alcohol, resultado del poco control que se tiene en la producción, por lo que deberán corregir su graduación a la brevedad. Se tratan de:

Mezcal 1903

Declara que tiene 38 por ciento de grado de alcohol, y en verdad tiene 37.2 por ciento.

Apaluz

Declara 40 por ciento de alcohol y contiene 38.6 por ciento.

Kilómetro 70

Declara 40 y tiene 39 por ciento de alcohol.

La certificación inicia con el registro de plantaciones de maguey o agave cultivado o silvestre. Con la georreferenciación el CRM constata la ubicación de los predios e identifica las especies de maguey o agave, garantizando que se encuentran dentro de la zona geográfica protegida por la DOM.

Se certifican las unidades de producción de mezcal, unidades de envasado y almacenes de comercialización a través de la inspección permanente, con la emisión de un certificado NOM, con vigencia máxima de un año, tiempo en el cual el organismo establece la verificación permanente en el proceso de producción, envasado y almacenamiento, al terminar la vigencia, si el productor, envasador y comercializador demuestran que sigue cumpliendo con la NOM-Mezcal, se le mantiene la certificación.

De igual forma se certifica el producto a granel (vigencia máxima 1 año), el producto envasado para venta nacional (vigencia indefinida) o para exportación (vigencia 90 días) mediante la inspección permanente se determina el cumplimiento de NOM-Mezcal.

El CRM garantiza al consumidor la autenticidad del mezcal y acredita la certificación del Mezcal mediante la inclusión del sello de certificación (holograma de certificación) en cada producto envasado.