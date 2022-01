Querétaro es uno de los 5 estados que más vacantes generó en 2021: OCCMundial

En 2021, Querétaro tuvo un incremento de 24 por ciento en el número de vacantes que ofertó respecto a 2020.

El estado de Querétaro es uno de los cinco estados que más empleos genera a nivel nacional, informó OCC Mundial en el informe del panorama del mercado laboral 2021 que presentó el Centro de Carrera Profesional en línea.

De acuerdo con los datos, las 10 entidades con más vacantes publicadas de enero a diciembre son: Ciudad de México (29%), Nuevo León (13%), Jalisco (11%), Estado de México (10%), Querétaro (5%), Baja California (4%), Guanajuato (3%), Chihuahua (3%), Puebla (2%) y Coahuila (2%).

Asimismo, en los cinco estados de la República Mexicana que generan más empleo en el país registraron el siguiente incremento de vacantes de un año a otro: Ciudad de México (+17%), Nuevo León (+39%), Jalisco (+37%), Estado de México (+18%) y Querétaro (+24%).

A pesar de que la publicación de vacantes no ha llegado al mismo nivel que tenía antes de la pandemia, la oferta de empleo en México registró un crecimiento del 25 por ciento de un año a otro, de acuerdo con el informe.

De esta manera, OCCMundial informó que de enero a diciembre de 2021 su portal publicó 697 mil 265 ofertas de empleo en el país.

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer en días pasados que en 2021 se generaron 846 mil 416 empleos formales en México, lo que representó una cifra histórica, a pesar de la pérdida de más de 300 mil plazas durante diciembre.

El mes que registró un mayor incremento de ofertas de empleo fue abril con un incremento de 99 por ciento de vacantes respecto a 2020, seguido de mayo con 96 por ciento y junio con 66 por ciento más, este crecimiento se debe a que esos tres meses fueron los más afectados por la pandemia en 2020. Los meses que reportaron una disminución de vacantes en 2021 versus el año anterior fueron enero con 30 por ciento menos y febrero con 26 por ciento menos; cabe recordar que en estos dos meses de 2020 todavía no había impacto por la pandemia.

“De acuerdo con lo que hemos detectado en los primeros 15 días de enero en OCCMundial vemos que las empresas no están dispuestas a sufrir un golpe más por la pandemia por COVID-19, como el que experimentaron a principios del año pasado o entre marzo-julio de 2020. Actualmente en las empresas existe cautela, pero es mucho menor a la que tenían en enero de 2021, cuando la caída a nivel general era incluso de más del 50%; en enero de este año la caída no es tan drástica, por el momento se reporta una reducción de tan solo el 15% en los primeros 15 días del año vs 2020. Enero es el mes más fuerte para el empleo y confiamos que el volumen de oferta laboral en la segunda quincena del mes repunte bastante bien”, señaló David Centeno, subdirector de Estrategia de OCCMundial.

Al dar detalle del panorama del empleo a nivel nacional en 2021, OCCMundial informó que las Industrias Manufactureras ocupan el primer lugar de los 10 sectores económicos que ofrecieron más empleo con 24% del total, seguido por Reparación y Mantenimiento (17%), Tecnologías de la Información (14%), Servicios Financieros y de Seguros (14%), Comercio (7%), Servicios de Salud (5%), Construcción (3%), Servicios Educativos (3%), Transporte y Almacenamiento de Bienes (2%) y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (2%).

En cuanto a los sectores que mostraron mayor incremento en cuanto al número de vacantes publicadas en 2021 en comparación al año 2020 fueron:

Servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas (+63%)

Medios masivos (+53%)

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles (+52%)

Electricidad, gas y suministro de agua (+47%)

Organismos internacionales (+44%)

Asimismo, dio a conocer que las 10 áreas dentro de las empresas que más puestos de trabajo demandaron fueron ventas (24%), tecnologías de la información (13%), contabilidad-finanzas (9%), logística- transportación-distribución (8%), administración (7%), atención a clientes-call center (7%), manufactura-producción-operación (6%), ingeniería (5%), recursos humanos (5%) y salud (4%).

Las áreas que mostraron un mayor aumento en cuanto al número de vacantes publicadas en 2021 en comparación con 2020 fueron:

Recursos Humanos (47%)

Tecnologías de la Información – Sistemas (40%)

Atención a clientes – Call Center (40%)

Construcción – Inmobiliaria – Arquitectura (40%)

Mercadotecnia – Publicidad – Relaciones Públicas (37%)

Manufactura – Producción – Operación (36%)

Turismo – Hospitalidad – Gastronomía (36%)

La mayor parte de la oferta de empleo se ubicó en un rango salarial de entre $10 mil a $20 mil pesos (38%); le siguen los puestos con sueldos de entre $5 mil y $10 mil pesos (28%); después los que ofrecen de $20 mil pesos hacia arriba (28%) y por último, las ofertas de empleo que pagan hasta $5 mil pesos (6%).

De manera adicional, OCCMundial dio a conocer la lista de las 10 empresas que publicaron más oferta laboral a través de occ.com.mx a nivel nacional el año pasado: Teleperformance, Grupo Salinas, Profuturo, Banamex, Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa, BAIRESDEV LLC, TTEC, Grupo Nacional Provincial, Santander y FEMSA.

Los 10 puestos de trabajo más solicitados a nivel nacional de enero a diciembre fueron: