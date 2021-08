75% de las adolescentes no saben cómo denunciar violencia digital

Por esta razón, la organización “Cultivando Género” compartió algunos consejos para que las víctimas de este delito sepan cómo actuar en una situación así

En el estudio sobre el impacto de la violencia digital contra las adolescentes en México, realizado por la organización Chidas en línea, se muestra que un 68% de las adolescentes encuestadas, han pasado por una situación de violencia digital y 5% de ellas dejaron de ir a clases como consecuencia de ello. No obstante, el mismo estudio arrojó que la inmensa mayoría de las afectadas desconoce como llevar un proceso de denuncia por este delito.

En este contexto, y entendiendo que las personas no contamos con herramientas de seguridad digital, Cultivando Género, asociación civil que promueve la igualdad y derechos de mujeres, niñas y niños, a través de la educación para la paz y la no violencia, apoyada por la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica (Indela); lanzó como parte de la campaña En la red no navegas sola la Guía de resistencia digital entre amigas, para proporcionar a las y los adultos los mecanismos adecuados para acompañar a los jóvenes ante situaciones de violencia digital.

A través de la guía se resalta que un 75% de las adolescentes desconoce los protocolos de denuncia en situaciones de violencia en espacios digitales, y que es más común que soliciten apoyo ante dicha situación a sus amigas que a familiares, ya que solo un 26 % habló con algún familiar y 6% solicitó ayuda a las autoridades escolares.

“La Guía de resistencia digital entre amigas, proviene de nuestra propia experiencia y de valiosas publicaciones de otras organizaciones que buscan construir un ambiente seguro para acceder al conocimiento, intercambio y avance de nuestros derechos”, señaló Angie Contreras, de Cultivando Género.

La toma de decisión de realizar una denuncia no solo es difícil para los jóvenes por no saber cómo hacerlo, sino también porque al menos 6% mencionó haber recibido comentarios de culpa y de que no existen tales denuncias. Es por eso que es fundamental hablar de violencia digital desde una mirada integral, las formas de actuar ante la situación y de cómo repercute en la salud mental y física en las personas que lo sufren.

Por ello, Cultivando Género, con el fin de sensibilizar e informar a padres, madres y docentes sobre la violencia que se reproduce en espacios digitales, compartió algunos consejos para atender y proteger a las niñas y adolescentes ante alguna situación de violencia digital:

Identificar el tipo de agresión: Es importante conocer y explicar que se pueden presentar varias formas de violencia como el acoso, expresiones discriminatorias, amenazas, difusión de información personal o íntima sin consentimiento, extorsión, entre otras. Saber que tipo de violencia es nos ayudará a sugerir alternativas para acompañamiento.

Escuchar en todo momento: Emplea la escucha activa siempre, no juzgues a la persona y prioriza siempre lo que ella quiere, pues puede ser difícil porque se busca solucionar lo sucedido, te toca dar la mano y estar en todo momento sin importar su decisión.

Haz capturas de pantalla y copia los enlaces: Es vital tener las evidencias de los actos, como las capturas de pantalla y el enlace de la publicación para llegar más rápido al agresor. Recuerda ayudar a la persona a recabar toda la información que pueda del agresor, tal como el nombre de la persona y el nombre de sus cuentas en redes sociales. Guarda en un lugar seguro la información y genera un respaldo.

Denuncia: Es probable que la persona que fue violentada no quiera tomar ninguna acción legal o decirlo en el momento, por lo que se debe aceptar su tiempo y brindar información sobre cómo realizar una denuncia. Te recomendamos visitar este enlace donde te puedes informar sobre cómo denunciar en diferentes plataformas y redes.

Sistema de justicia: Si la persona que fue violentada desea denunciar, asegúrate de tener la información correcta, para esto puedes buscar apoyo de alguna organización feminista, o ir a las instancias de seguridad de tu ciudad o estado.

“Es importante generar de forma individual o colectivas acciones para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo para sentirse seguras en internet y siempre tener en mente que se tienen derechos para vivir una vida libre de violencia“, apuntó Wina Rosas, de Cultivando Género.