COPARMEX pide no bajar la guardia ante COVID-19 y advierte sobre “falsa recuperación económica”

De acuerdo con el presidente de la organización en Querétaro, el presidente de la República ha dado mensajes ambiguos tant sobre la pandemia como sobre la recuperación económica, lo que ha llevado a la gente a gastar y salir de sus casas

Jorge Luis Camacho Ortega, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, hizo un llamado a no bajar la guardia ante la COVID-19 y a cuidar la economía, pues dijo que existe una “falsa idea de recuperación económica“, impulsada desde el Gobierno Federal.

“La economía todavía no está en términos brillantes y esta sensación de recuperación es un sentir pero no es una realidad y nos está llevando, por un lado a salir de nuestras casas, lo vi el fin de semana, los ciudadanos están como cualquier día de semana, muchos no traen cubrebocas, no hay sana distancia y comenzamos a generar gastos.“, enfatizó.

Camacho Ortega recalcó, que la recuperación económica apenas se vería para el 2024, 2025 o 2026, según lo han dicho disititos expertos. No obstante, recalcó, que ha sido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien han dicho que México se está recuperando económicamente tras las afectaciones causadas por la pandemia por COVID-19, lo cual puede tener un impacto negativo.

“Esta falsa recuperación puede llevar al contrario, a un gasto excesivo, endeudarse y gastarse lo que no tienen, y por otro lado, dsscuidarnos respecto a COVID-19 y esto puede regresar.“, añadió.

El presidente de la Coparmex en Querétaro, dijo que si de aquí a octubre se bajan las medidas sanitarias, podría haber un retroceso “fuerte”, para el periodo de invierno, que sería los meses en donde puede haber un repunte en los contagios debido a la temporada invernal y las enfermedades respiratorias que se dan en este periodo.

Ahondó en que , actualmente, al menos el 50 por ciento de las empresas siguen en la “cuerda floja“, por lo que de tener un repunte, se estaría en una “problemática económica.“; refirió que tanto las empresas como la ciudadanía debe cuidar su balance económico, sobre todo cuando la “vacunación avanza lento”.

“Podemos tener un retroceso fuerte en los meses de octubre ,noviembre y diciembre y los meses de encierro y el sectro productivo no son sólidos, muchos están en la cuerda floja (…) Debemos cuidar nuestro capital de trabajo y apalancarmos financieramente, si es posible, para retomar las posiciones que teníamos en el pasado y en cuestiones de salud cuidarnos todos, no me gustaría que sucediera como en otros países y que cerraremos nuevamente.“, concluyó.