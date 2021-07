Ante nuevas variables de COVID-19, cubrebocas sigue siendo la mejor herramienta, dice infectólogo

El doctor Benito Escutia, infectólogo del Hospital Ángeles de Querétaro, señaló que la única forma de contener totalmente la pandemia es cambiar nuestros hábitos, pues de la “Nueva Normalidad” pasamos a una “Nueva Realidad” en la que el virus es una constante amenaza

Ante el repunte de casos de COVID-19 que se está viviendo en este momento en Querétaro, el doctor Benito Escutia, infectólogo del Hospital Ángeles de Querétaro y miembro de la Comisión estatal para detener la pandemia, recordó a la población que la única medida totalmente efectiva para evitar la propagación del virus es el uso constante del cubrebocas y la aplicación de la sana distancia.

Durante una entrevista que ofreció para el noticiero Así Sucede, el médico remarcó que la única forma de salir de esta situación global es cambiando radicalmente nuestros hábitos y entendiendo que ya no estamos en la “Nueva Normalidad“, sino en una “Nueva Realidad” en la que nuestras decisiones pueden impactar de manera negativa en nuestra salud.

En el mismo sentido, enfatizó que es falsa la creencia de que las vacunas contendrán la expansión del virus por sí solas, pues incluso las personas que han recibido una dosis o que se han enfermado con anterioridad pueden reinfectarse y contagiar a otras personas. No obstante, reconoció que las vacunas son importantes para evitar la aparición de cuadros severos de la enfermedad.

“(La idea de que si te vacunas ya no te enfermas) es uno de los mitos más peligrosos, porque la vacuna no evita el contagio, sino que reduce las posibilidades de complicaciones severas. Se ha comprobado que con la vacunación se reduce la problidad de complicaciones trombóticas y respiratorias, pero un paciente que ya le haya dado COVID no es inmune y no tiene porqué bajar la guardia. La posibilidad de que se vuelva a enfermar existe“, precisó.

Adelantó también que no es necesario el aislamiento radical ni hacer de la limpieza “una obsesión“, sino que basta co acatar las medidas de seguridad prescritas por la Organización Mundial de la Salud para tener un descenso significativo en los casos de coronavirus.

“Debemos entender varias cosas. No se trata de generar un aislaiento social de una persona, sino un distanciamiento físico, es decir, no estar tan cerca de las personas y sobre todo si no traen cubrebocas (…) Si usáramos el cubrebocas durante un tiempo largo, los casos se vendrían abajo y el efecto de la vacunación sería mayor. Podríamos realmente controlar la pandemia. No la hemos controlado y esto sigue.”

Finalmente, llamó a quienes aún no se han vacunado a que lo hagan, pues aunque la vacunación por sí sola no contiene a la enfermedad, sí es un procedimiento importante para reducir la ocupación hospitalaria y la mortalidad, somo ejemplo, apuntó a Estados Unidos, donde en enero había miles de muertos y contagios al día, mientras que hoy, el ínide de mortalidad ha caído significativamente, aún cuando sigue habiendo contagios.

“Con la vacuna aumenta la probabilidad de sobrevivir si me enfermo de COVID“, sentenció.