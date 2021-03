Aplican pruebas PCR para COVID-19 en plazas comerciales y mercados de la capital

Desde el 12 de marzo se instalaron módulos de detección en plazas y mercados de la capital queretana, mismos que continuarán por los próximos meses buscando seguir con la tendencia a la baja de la enfermedad.

Con el objetivo de contribuir en la lucha contra la propagación de COVID-19, el municipio de Querétaro comenzó la aplicación de pruebas OCR en en plazas comerciales y mercados públicos para detectar casos asintomáticos, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez.

El funcionario municipal indicó que desde el 12 de marzo se instalaron módulos de detección en plazas y mercados de la capital queretana, mismos que continuarán por los próximos meses buscando seguir con la tendencia a la baja de la enfermedad.

Torres Gutiérrez explicó que una vez que la ciudadanía se realiza esta prueba, el laboratorio estatal es el encargado de procesarla y en caso positivo informar a la persona a través de la línea COVID (4421015205), además de dar seguimiento por 15 días o más, dependiendo cómo evolucione el paciente.

Los módulos, dijo, se encuentran en las plazas: Antea, Paseo Querétaro, Urban Center Juriquilla, Urban Center Jurica y Plaza Victoria, en un horario de las 11:00 a las 19:00 horas; y en los mercados: La Cruz, El Tepetate y Escobedo de las 9:00 a las 16:00 horas, sólo de jueves a domingo.

Arturo Torres recordó que el Municipio de Querétaro ha tenido parte activa en contra de la pandemia a través de las pruebas COVID a domicilio, entrega de oxímetros y préstamo de Concentradores de Oxígeno; así como con paquetes alimentarios y comidas para población vulnerable, y apoyos económicos para las personas y negocios que se vieron afectados durante la parte más estricta de la contingencia sanitaria.

Por último, el Secretario invitó a la ciudadanía a continuar con las medidas de seguridad sanitaria como la sana distancia, lavado constante de manos, uso de cubrebocas, alcohol gel y no salir de casa si no es necesario, colaborando para no dejar que los casos repunten durante Semana Santa y así evitar el cambio del semáforo epidemiológico a escenario C.