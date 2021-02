Edna Rosales: consultora y empresaria

Emprendedora, Ejecutiva y siempre en Tendencia, así se presenta Edna Rosales, quien, con una trayectoria sólida en finanzas, tecnología, gestión empresarial y telecomunicaciones, ha logrado […]

Emprendedora, Ejecutiva y siempre en Tendencia, así se presenta Edna Rosales, quien, con una trayectoria sólida en finanzas, tecnología, gestión empresarial y telecomunicaciones, ha logrado acaparar el mercado de la Transformación Digital de Empresas en México y Latinoamérica.

¿Cómo ha sido tu trayectoria?

Yo soy ingeniera en electrónica y comunicación desde hace más de 15 años, terminé mi carrera a los 19 años y desde ahí comencé a trabajar en Siemens. Posteriormente volé a Accenture, una consultora donde crecí bastante rápido, ahí estuve casi 14 años. Tiempo después entré a AT&T y como siempre he sido una mujer que le gustan los retos, me aventé a fundar mi propia empresa, “Bykon”.

¿Cómo ha sido tu experiencia como emprendedora?

Gracias a mi experiencia en tema de consultorías, descubrí que ayudar e impulsar a mis clientes es algo que me encanta, tanto en tecnología y temas de negocios. Surgió hace dos años y ha sido toda una aventura, muy positiva. Constantemente estoy capacitándome y estudiando para brindarles un excelente servicio.

¿Qué retos has afrontado durante esta pandemia?

Traíamos un plan de crecimiento y de servicios para clientes, lamentablemente comenzaron a reducir presupuestos, cancelaron o pausaron muchos proyectos y en lugar de llamar a una consultora como Bykon, hicieron todo ellos mismos. Lo interesante es que salimos de nuestra zona de confort y tuvimos que reinventarnos para ofrecer algo que las empresas iban a necesitar debido a la situación, temas relacionados con comercio digital.

¿Qué le aconsejarías a las empresas que no están en internet al cien?

Las empresas que existen en internet deben de evolucionar y estar al día, no solo estar por estar, deben de acercarse a expertos y evolucionar sus plataformas. Deben de crecer y fortalecer sus canales digitales para un eCommerce exitoso y estar consientes de lo que implica no solo es crear una página web, implica todo el flujo desde la experiencia del cliente hasta el delivery. En Bykon no solo desarrollamos la página y el módulo de pago, desarrollamos el customer experience journey y ayudamos a las empresas a instalar los procesos necesarios para soportarlo.