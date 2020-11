Reiteran llamado para dictaminar por matrimonio igualitario

El legislador Néstor Domínguez señaló que esta iniciativa fue ingresada desde hace un año y 10 meses, por lo que dijo, ha habido tiempo para analizarla. Además, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia mantiene alrededor de 40 iniciativas pendientes, las cuales aseguran serán abordadas en las próximas semanas.

Tras reactivarse las sesiones de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por la situación del COVID-19, el diputado local Néstor Domínguez Luna reiteró el llamado para que se dictamine la iniciativa que reformaría el Código Civil del Estado y permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El legislador de Morena señaló que esta iniciativa fue ingresada desde hace un año y 10 meses, por lo que dijo, ha habido tiempo para analizarla; mientras que, posteriormente en entrevista, la panista Verónica Hernández Flores, presidenta de la Comisión, aseveró que se sesionará en las siguientes semanas.

Esto luego de afirmar que hay en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia reformas e iniciativas que son complejas y “espinosas”, que deben ser sometidas a análisis.

“La verdad es que no son populares entre todos los queretanos. Lo he externado en otras ocasiones, hemos sido muy cuidadosos, no trabajamos solo la comisión, hemos estado trabajando con el colegio de Abogados, estamos trabajando también con la barra de abogados y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

Asimismo, agregó que se mantienen las mesas de trabajo con organizaciones civiles que están a favor y en contra de la propuesta.

40 iniciativas pendientes

De acuerdo con la legisladora, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia mantiene alrededor de 40 iniciativas pendientes, no obstante, aseveró que sesionará en las próximas semanas y se abordarán “todas las iniciativas”.

“Yo creo que la prioridad son todas las iniciativas, no solo una. Como lo externe, hoy se reactiva la comisión, pero vamos a estar sesionando las siguientes semanas”, afirmó.