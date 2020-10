Miedo a contagios de COVID-19 podría haber complicado brotes de dengue en la sierra

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, señaló que el miedo a un contagio de coronavirus podría haber evitado que pacientes con dengue buscaran atención médica

Los brotes de dengue en la zona serrana se pudieron haber dado porque las personas no acudieron a los centros hospitalarios por temor a contagiarse por COVID-19, mencionó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Agregó que hasta el momento no han detectado nuevos casos de dengue grave en la entidad, sin embargo investigarán el caso de una mujer de la comunidad de Puerto de Ayutla, Arroyo Seco, en donde sus familiares han manifestado que falleció por esta enfermedad.

“Lo que hemos identificado en estos brotes de la sierra es que la gente no acudía por el temor de contagiarse en los centros de Salud de COVID y cuando nos dimos cuenta que la gente estaba teniendo un cuadro febril, se hizo la búsqueda en la localidad y se encontró que era un brote“, precisó Pérez Rendón.

Mencionó que hasta el momento han registrado 78 casos de dengue en Arroyo Seco, además que de acuerdo al manual de seguimiento epidemiológico, en las comunidades en donde no hay casos, se toman muestras al 100 por ciento, mientras que en donde si se han detectado casos se toman muestras al 30 por ciento de los casos.

Por último, enfatizó que junto con infectólogos analizarán los estudios de la paciente, así como los que se hicieron para detectar COVID y dengue, para así descartar o confirmar lo que dicen los familiares.

“En el caso de esta persona que desgraciadamente falleció, no tenemos hasta el momento notificado ningún caso de dengue en la localidad de donde era originaria, si tenemos casos en Arroyo Seco, pero no en esa localidad o no por lo menos que hayan acudido a solicitar atención médica“, puntualizó.