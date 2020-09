“Recetario de la Memoria” platillos inspirado en personas que quizás nunca vuelvan

Este libro recopila las recetas del platillo favorito de 30 personas que día con día son buscadas en alguna fosa clandestina en Sinaloa, este recetario fue presentado en la edición digital del Hay Festival Querétaro 2020.

Para las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa un tesoro puede significar algo más que una moneda de oro, para ellas un tesoro puede llegar a ser un pequeño hueso de sus hijos, de sus hermanos o de sus padres que forman parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en México.

“Recetario de la Memoria” es un libro que recopila las recetas del platillo favorito de 30 personas que día con día es buscada en alguna fosa clandestina en Sinaloa.

Mirna Medina, rastreadora, Zahara Gómez, coordinadora del proyecto y Enrique Olvera, colaborador del libro, conversaron con Juan Carlos Pérez, editor de BBC Mundo como parte del Hay Festival Querétaro 2020, en un formato cien por ciento digital.

Mirna compartió que en un inicio no quería participar en el libro porque ya había encontrado restos de su hijo Roberto en una fosa clandestina, sin embargo, al animarse y realizar su platillo revivió y sintió como si su hijo estuviera con ella.

Asimismo, vivió un momento liberador de energía negativa, además, alivió su dolor por la pérdida de su hijo por lo que se sintió satisfecha por el proyecto.

“Soltamos y dejamos mucha energía negativa que teníamos, yo no pensé que me fuera pasar eso, pero me alivie un poco, alivie algo de mi dolor y me sentí satisfecha y feliz de cocinar”, precisó Mirna.

No obstante, dijo que en el caso contrario a las mujeres que cocinaron para su hijo, hermano o padre que todavía no se ha encontrado sus restos, las llenó de ilusión de que algún día regresarán a sus casas.

“Imagínate la ilusión con la que están cocinando, con aquella devoción, un platillo pensando que si su hijo no ha sido localizado es que en algún momento el familiar pueda llegar y diga mamá prepárame pozole, prepárame los camarones, en mi caso ya no, pero muchas de las treinta recetas que están ahí aún esperan, aún tienen la ilusión de preparar ese platillo para ellos”, enfatizó.

Agregó que las rastreadoras nacieron por la falta de interés del gobierno por encontrar a sus familiares, sin embargo, salir con pala a buscar ha llegado a ser sanador y la mejor terapia para sobrellevar su duelo, además cuando encuentran a una persona es como si todas encontraran a su tesoro.

Zahara Gómez indicó que está situación no solo se vive en México sino también en Guatemala, Colombia y Argentina donde son las mujeres las que salen a buscar y exigir justicia por sus hijos.

Agregó que este formato en libro buscar traspasar los muros para que las personas ajenas a esta realidad lo conozcan, reflexionen y apoyen a estas mujeres.

En tanto Enrique Olvera, como chef internacional se siente orgulloso de apoyar este proyecto, para él es su herramienta de trabajo, para las rastreadoras es una forma de seguir adelante.